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1 октября, 10:34
НовостиГород

С сегодняшнего дня в Элисте заработают новые камеры фотовидеофиксации

С сегодняшнего дня в Элисте заработают новые камеры фотовидеофиксации

Всего на дорогах столицы их установлено 35. Теперь они будут фиксировать не только превышение скорости, но и проезд на красный свет, не предоставление преимущества пешеходу, заезд за стоп линию и пристёгнут ли водитель ремнём безопасности.

Так называемые, "умные перекрёстки" появятся на пересечении улиц Ленина с улицами Пушкина, Губаревича, Чкалова и Номто-Очирова.

Напомним, что в прошлом году в автоматическом режиме выявлено более 220 тысяч правонарушений.

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