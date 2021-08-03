С сегодняшнего дня в Элисте заработают новые камеры фотовидеофиксации

Всего на дорогах столицы их установлено 35. Теперь они будут фиксировать не только превышение скорости, но и проезд на красный свет, не предоставление преимущества пешеходу, заезд за стоп линию и пристёгнут ли водитель ремнём безопасности.

Так называемые, "умные перекрёстки" появятся на пересечении улиц Ленина с улицами Пушкина, Губаревича, Чкалова и Номто-Очирова.

Напомним, что в прошлом году в автоматическом режиме выявлено более 220 тысяч правонарушений.