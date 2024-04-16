18 апреля, 12:15
 20 °C
100,28
94,32
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 апреля, 08:27
НовостиСобытие

Для жителей Калмыкии с финансовой точки зрения май - не самый удачный месяц для отпуска

Для жителей Калмыкии с финансовой точки зрения май - не самый удачный месяц для отпуска

Всё дело в предстоящих праздниках и выходных. Ведь чем их больше, тем меньше отпускные выплаты. В нынешнем году 4-дневные периоды отдыха приходятся на Праздник Весны и труда с 28 апреля по 1 мая и День Победы с 9 по 12 мая. При этом рабочее время будет сокращено на час если следующий день считается праздничным. В субботу или воскресенье, на которые перенесли рабочий день, он тоже будет меньше на час.

При этом если после буднего дня идет присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается. Поэтому 27 апреля - стандартный восьмичасовой рабочий день, а 8 мая россияне будут работать на час меньше. Больше всего отпускных можно получить в июле, октябре, и августе.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия