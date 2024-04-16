Для жителей Калмыкии с финансовой точки зрения май - не самый удачный месяц для отпуска

Всё дело в предстоящих праздниках и выходных. Ведь чем их больше, тем меньше отпускные выплаты. В нынешнем году 4-дневные периоды отдыха приходятся на Праздник Весны и труда с 28 апреля по 1 мая и День Победы с 9 по 12 мая. При этом рабочее время будет сокращено на час если следующий день считается праздничным. В субботу или воскресенье, на которые перенесли рабочий день, он тоже будет меньше на час.

При этом если после буднего дня идет присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается. Поэтому 27 апреля - стандартный восьмичасовой рабочий день, а 8 мая россияне будут работать на час меньше. Больше всего отпускных можно получить в июле, октябре, и августе.