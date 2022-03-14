Сегодня Международный день памятников и исторических мест

Его цель – привлечь внимание людей к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. В Калмыкии имеются объекты федерального значения. Это дом-музей в посёлке Чилгир, где проходил первый съезд калмыцкого народа и нынешнее здание первого корпуса КалмГУ, построенный как Дом Советов.

В столице региона, Элисте, насчитывается более 120 различных памятников и все они под защитой государства. Также в республике есть немало археологических мест, имеющих историческое значение

Как рассказал эксперт управления по охране объектов культурного наследия при правительстве региона, Евгений Матвенов, сейчас ведутся активно раскопки на территории двух объектов близ Городовиковска, они, предположительно, относятся к хазарскому периоду. Совместно с калмыцким научным центром РАН идет работа по установлению границ исторического места и постановки его на учет в федеральный реестр.