Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Уверен, наши гости по достоинству оценят гостеприимство и уникальную красоту республики»

Бату Хасиков поделился, что Фестиваль тюльпанов расширяется – впервые свои площадки организуют районы республики.

Он отметил, что в эти выходные праздники проходили в Яшкульском, Приютненском, Городовиковском, Целинном, Кетченеровском и Яшалтинском районах. Выступали творческие коллективы, мастера национальной верховой езды на лошадях. Также была организована стрельба из лука, джигитовка, различные мастер-классы, эко-маршруты и многое другое.

«Уверен, наши гости по достоинству оценят гостеприимство и уникальную красоту Калмыкии. Недаром наш Фестиваль тюльпанов занял 4 место в номинации «Событие года» премии «Маршрут построен». На этом конкурсе были представлены лучшие мероприятия почти от всех регионов страны. Спасибо всем, кто голосовал!», – также добавил Глава Калмыкии.

Фестиваль тюльпанов продлится до 2 мая. Следить за новостями и расписанием Фестиваля можно на официальном сайте.