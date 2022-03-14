Группы продлённого дня станут частью образовательного процесса

Об этом написал Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале. Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продлёнки, внесённого депутатами.

Ранее 72% депутатов проголосовали за введение групп продленного дня.



По его словам, если законопроект вступит в силу, то продленки станут частью образовательного процесса, куда помимо подготовки к учебным занятиям будут включены так же кружки, секции, культурные мероприятия. А так же, для снижения родительской платы будет установлено право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня.

Вячеслав Володин напомнил, что сейчас группы продленного дня работают лишь в трети школ.