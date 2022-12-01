Сегодня - международный день музеев

Решение о его учреждении было принято на 11й Генеральной конференции Международного совета музеев в 1977 году. Сотрудники учреждений Калмыкии каждый день работают над сохранением культурного и исторического наследия нашей республики. А главный музей республики - Национальный имени Пальмова отметил свой вековой юбилей в 2021 году. За годы работы он стал одним из важнейших культурных-просветительских учреждений республики, подтверждая статус «Национальный», присвоенный ему в 2007 году. Собрание музея насчитывает более восьмидесяти пяти тысяч экспонатов.