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18 мая, 15:36
Новости

Сегодня - международный день музеев

Сегодня - международный день музеев

Решение о его учреждении было принято на 11й Генеральной конференции Международного совета музеев в 1977 году. Сотрудники учреждений Калмыкии каждый день работают над сохранением культурного и исторического наследия нашей республики. А главный музей республики - Национальный имени Пальмова отметил свой вековой юбилей в 2021 году. За годы работы он стал одним из важнейших культурных-просветительских учреждений республики, подтверждая статус «Национальный», присвоенный ему в 2007 году. Собрание музея насчитывает более восьмидесяти пяти тысяч экспонатов. 

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