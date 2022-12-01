Мобильные группы Астраханской таможни отмечают 5-летие со дня образования

15 мая 2018 года в Астраханской таможне были созданы мобильные группы, которые ориентированы не только на пресечение ввоза санкционной продукции, но и на выявление иных товаров, подпадающих под ограничительные меры, а также товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС с нарушением действующего законодательства.

Основной целью мобильных групп является круглосуточный контроль грузовых транспортных средств на приграничной территории и на крупных автодорогах. Они наделены правом самостоятельно останавливать транспортные средства массой более 3,5 тонн, в том числе не осуществляющие международные перевозки. На сегодняшний день в Астраханской таможне функционируют 2 отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров (ОКВОТ): первый – на территории Астраханской области и Республики Калмыкия, второй – на территории Волгоградской области. В распоряжении мобильных групп два передвижных мобильных комплекса, созданных на базе автомобилей FORD TRANSIT. Комплексы оснащены современной досмотровой и компьютерной техникой с программными средствами таможенных органов и средствами связи, набором программных и технических средств.

Задача таможенников – не допустить незаконный ввоз и вывоз товара. У водителей проверяются документы, и в случае нарушений таможенного законодательства, транспортное средство с грузом направляется в зону таможенного контроля, где проводится таможенный досмотр.

Иногда из-за незнания законодательства, иногда умышленно водители игнорируют требование должностного лица мобильной группы остановиться. В этом случае сотрудники УГИБДД МВД по Астраханской или Волгоградской областям задерживают грузовое транспортное средство и передают должностным лицам мобильной группы для проведения последующей проверки.

Также сотрудники ОКВОТ во взаимодействии с иными контролирующими органами проводят проверочные мероприятия товаров в форме таможенных осмотров помещений и территорий в розничных магазинах, торговых центрах, на продовольственных рынках и ярмарках.

«За 5 лет работы мобильными группами Астраханской таможни проверено на территории Астраханской и Волгоградской областей более 400 тысяч транспортных средств, перемещавших товары общим весом более 4 миллионов тонн, проведено более тысячи таможенных осмотров помещений и территорий, выявлено более 500 тысяч единиц незадекларированных товаров, более миллиона единиц контрафактной продукции (детские игрушки, парфюмерная продукция, аксессуары для машин, конфеты), более 38 тонн санкционных товаров, более 170 тонн и более 140 тысяч единиц товаров, реализуемых с нарушением установленных правил обязательной маркировки средствами идентификации (одежда, обувь, шины и другие товары). Пресечена реализация около 300 тысяч единиц табачной продукции иностранного производства и производства стран Союза, не маркированной акцизными марками Российской Федерации», – отмечает заместитель начальника Астраханской таможни – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Александр Гурин.