Более 8 тысяч жителей республики получают компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными

Она выплачивается вместе с пенсией, назначенной гражданину. Её размер составляет: родителю или опекуну – 10 000 рублей, другим лицам - 1200 рублей. Получать выплату могут те, кто ухаживает за людьми с инвалидностью I группы; до 80 лет, кому нужен уход по медпоказаниям, а также от 80 лет. Компенсация назначается трудоспособному неработающему гражданину, не состоящему на учете по безработице.



Например, уход не смогут оформить те, кто работает, имеет статус ИП или получает пенсию. При этом, период ухода засчитывается в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои права для получения страховой пенсии.