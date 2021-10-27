В эти выходные в Центральном хуруле состоятся первые ритуалы продления жизни

Согласно традиции, перед началом празднования калмыцкого нового года «Зул» монахи проводят ритуалы «Насан утдулһн». Священнослужители рекомендуют зародить в себе правильную, благую мотивацию. И молиться не только за себя, но и за всех живых существ.

В связи с неблагоприятной ситуацией по COVID-19, молебны пройдут в режиме онлайн. По словам старшего администратора хурула Йонтен-гелюнга, не так важно личное присутствие: "В какой бы точке земного шара вы ни находились, если вы будете искренне молиться, то польза от этого ритуала непременно будет такой же, как если бы вы лично присутствовали в молельном зале».

Всего запланировано 8 ритуалов, которые будут проводиться по выходным дням до 29 декабря. Особенно значимы они для тех, кто родился в год Тигра и Обезьяны.