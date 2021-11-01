Сегодня отмечают свой праздник мастера изобразительного искусства

Степная республика, по праву, гордится выдающимися творцами, чьи работы являются классикой калмыцкого и российского искусства. Между тем, многие из них сейчас готовятся к 100-летию Давида Кугультинова. До марта продлен конкурс на создание памятника Народному поэту. Такое решение принято экспертной комиссией. Об этом сообщают в министерстве культуры и туризма. Но изменения произошли не только в части срока приема заявок. Подробнее расскажет Александр Бедишов.

Это решение и экспертной комиссии. По словам председателя Союза художников Калмыкии Виктора Дорджиева, ранее речь шла об установлении в столице бюста Давида Кугультинова. Идею о памятнике высказали многие мастера, по мнению которых, Давид Никитич – личность несоизмеримого масштаба: поэт, философ, воин-патриот, общественный деятель.

Кроме того, комиссия приняла решение объявить конкурс – Всероссийским. Теперь в нем могут принять участие скульпторы из разных уголков страны. В числе тех, кому предстоит оценивать представленные эскизы, живописец Виктор Терехов. Художнику самому представилась возможность обратиться к образу выдающейся личности, приняв участие в конкурсе «Мир Кугультинова». По его мнению, ему удалось передать в портрете, неиссякаемый источник энергии, направленный на созидание во имя добра и мира.

А накануне мастера кисти вернулись из Ставропольского края. Выставка под названием «Хамдан», организованная Союзом художников Калмыкии, объединила более 50 творцов. Представленные работы, по мнению Виктора Дорджиева, дают полное представление о степняках. В них нашли отражение быт, культура, история народа.

Передвижная выставка «Хамдан» – побывает и в других российских регионах.