8 декабря, 17:20
 8 °C
83,36
73,85
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 декабря, 19:31
НовостиПамять

Ровно 5 лет назад в Сирии при освобождении Пальмиры погиб наш земляк, гвардии-майор Санал Санчиров

Ровно 5 лет назад в Сирии при освобождении Пальмиры погиб наш земляк, гвардии-майор Санал Санчиров

Посмертно ему было присвоено звание Кавалера Ордена Мужества.

Вырос Санал в Яшкуле, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военный учебно-научный центр Сухопутных войск, Общевойсковую академию Вооружённых Сил России.

С сентября 2016 года - участник военной операции в Сирии. В ходе боя 8 декабря в результате разрыва мины он получил тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью. Похоронен в родном поселке.

В его честь в Калмыкии названы два детских объединения: юнармейский военно-патриотический клуб «Десантник» и спортивное движение «Комбат». Ратный путь Санала Санчирова останется в памяти подрастающего поколения навечно. Он стал символом мужества и героизма.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия