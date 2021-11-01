Ровно 5 лет назад в Сирии при освобождении Пальмиры погиб наш земляк, гвардии-майор Санал Санчиров

Посмертно ему было присвоено звание Кавалера Ордена Мужества.

Вырос Санал в Яшкуле, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военный учебно-научный центр Сухопутных войск, Общевойсковую академию Вооружённых Сил России.

С сентября 2016 года - участник военной операции в Сирии. В ходе боя 8 декабря в результате разрыва мины он получил тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью. Похоронен в родном поселке.

В его честь в Калмыкии названы два детских объединения: юнармейский военно-патриотический клуб «Десантник» и спортивное движение «Комбат». Ратный путь Санала Санчирова останется в памяти подрастающего поколения навечно. Он стал символом мужества и героизма.