Элиста в ожидании Нового года

Несмотря на непривычно теплую для начала зимы погоду и отсутствие снега, новогоднее настроение, все же, потихоньку заполняет улицы степной столицы. Где-то окна домов и витрины магазинов уже украшены гирляндами. Появился и специальный ящик, куда каждый желающий может опустить письмо, адресованное Дедушке Морозу, своим близким или всем жителям Элисты. Наш корреспондент Татьяна Шолохова узнала, где он находится.

В прошлом году ящик для писем Дедушке Морозу находился в парке Дружба. Сейчас же волшебный ларец можно найти в самом центре Элисты, за статуей Будды Шакьямуни. Украшенный зимними узорами и мишурой, он сразу бросается в глаза. Дед Мороз и Снегурочка просят отнестись к нему бережно, не портить и не ломать.

Четырехлетняя Даша Анисина с мамой без труда нашли заветный ларец. Девочка еще не умеет писать, составить послание доброму волшебнику ей помогала мама. Отправлять письмо через такую импровизированную почту гораздо интереснее, чем просто положить его, например, в холодильник.

Даша верит, что чудеса всегда рядом и загаданное ею желание обязательно сбудется. Девочка хочет увидеть под елкой куклу и набор для создания слаймов. Но есть и другая – самая заветная мечта.

Необычная идея разместить ящик для писем Дедушке Морозу пришла в прошлом году Снегурочке Екатерине Куликовой. Он сразу снискал любовь и популярность среди элистинцев. Посланий было очень много, приходилось выгружать их каждый день. Они были как от взрослых, так и от детей. Пожелания были самыми разными.

Канцелярия новогодних волшебников будет публиковать самые добрые, теплые письма в сторис на своей странице в инстаграм Сказка Элиста. Открытки с детским почерком передают столько надежд и веры в сказку, что поневоле верить в новогоднее чудо начинают даже взрослые. Волшебная почта будет работать до 7 января.