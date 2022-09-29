Сегодня - 92 года исполнилось бы Петру Чонкушову, основоположнику калмыцкой профессиональной музыки, заслуженному деятелю искусств РСФСР

Его произведения открыли новые пути для свободного развития национального искусства. Для Калмыкии Чонкушов больше, чем композитор. В честь великого творца назван проспект в столице Калмыкии.



Сочинения маэстро – это настоящая сокровищница. Он сумел пронести любовь к своему краю и своему народу через года и поколения. Он просто любил и чувствовал музыку. А его жизненный и творческий путь ежегодно вспоминают родные, друзья и соратники.