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7 декабря, 06:50
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Сегодня - 92 года исполнилось бы Петру Чонкушову, основоположнику калмыцкой профессиональной музыки, заслуженному деятелю искусств РСФСР

Сегодня - 92 года исполнилось бы Петру Чонкушову, основоположнику калмыцкой профессиональной музыки, заслуженному деятелю искусств РСФСР

Его произведения открыли новые пути для свободного развития национального искусства. Для Калмыкии Чонкушов больше, чем композитор. В честь великого творца назван проспект в столице Калмыкии.

Сочинения маэстро – это настоящая сокровищница. Он сумел пронести любовь к своему краю и своему народу через года и поколения. Он просто любил и чувствовал музыку. А его жизненный и творческий путь ежегодно вспоминают родные, друзья и соратники.

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