В Лаганском районе было экстренно проведено заседание Комиссии по ЧС

Такое поручение дал Глава Калмыкии Бату Хасиков. Как было отмечено, открытое горение камыша отсутствует. Сейчас происходит тление камышовых наносов. Об этом сообщили сотрудники МЧС, обследовав территорию.

Сначала специалисты пытались «зайти» со стороны моря и суши, но попытки были тщетны. Пришлось использовать беспилотную авиацию. Сейчас дым снова застилает город.

В ходе рабочего совещания были обсуждены вопросы по приобретению специализированной гусеничной техники для тушения пожаров. С этой заявкой муниципалитет выступит на ближайшем республиканском заседании КЧС. Также планируют приобрести беспилотные летательные аппараты.

На сегодняшний день устанавливаются причины возгораний, а также ведется работа с собственниками и арендаторами земель.