Сегодня – Международный день акушерки

Сегодняшний день посвящен тем, кто помогает только появившимся на свет людям наладить контакт с окружающим миром. Международный день акушерки празднуется уже почти 30 лет. Поддерживают его более 50 стран, в том числе и Россия. А девиз праздника таков: «Сегодня мир нуждается в акушерках сильнее, чем когда-либо ранее». Касается это и Калмыкии. О том, скольким малышам труженики родильных залов помогли впервые вдохнуть и увидеть этот мир, а также о том, сколько усилий требуется для этого подвига – знают только они сами.

Не каждый проработав 39 лет, может так с уверенностью сказать. Их работу не назовешь легкой. 24 часа в сутки акушеры, как никто другой, готовы помогать и поддерживать рожениц. А сколько людей родилось за время работы Любови Манджиевой , не поддается подсчету. Главное, что все прошло благополучно, и они живы, говорит Любовь Улановна.

В далеком 1982 году, Любовь Манджиева переступила порог Элистинского роддома - сразу после окончания медицинского училища имени Тамары Хахлыновой. Тогда здание роддома только ввели в строй. Она сразу была принята коллективом. До сих пор помнит свою наставницу Лидию Манджиеву. Человек со стажем делилась с ней своим опытом, вспоминает Любовь Улановна. И она благодарна , что в начале ее трудового пути ей встретился именно такой человек. Сегодня она старшая акушерка обсервационного отделения Перинатального центра, акушерка высшей квалификационной категории, Заслуженный работник Здравоохранения республики. Момент рождения ребенка - самое главное событие в жизни каждой женщины, считает опытный акушер.

Любовь Улановна пользуется авторитетом среди своих коллег и рожениц. Она чуткий и отзывчивый человек, хорошая мама, заботливая бабушка. Ее ставят в пример коллегам. Будущим мамам она советует, вставать на учет по беременности на самых ранних сроках. В Перинатальном центре есть все условия для выхаживания недоношенных детей. Он оснащен самым современным оборудованием, здесь работают высококвалифицированные специалисты.

В этом убедились Цаган Васильева и Виктория Мухлаева, у которых в первых числах мая родились малыши. В семье Васильевых это первый ребенок. Мальчику еще не выбрали имя. А вот Виктория Мухлаева в Элистинском роддоме рожает своего третьего ребенка. У Виктории теперь две дочери и сын.

Работа акушерки - непростой труд, но практически все, кто пришел в эту профессию молодыми, остаются в ней навсегда. Акушерки - это те, кто встречает новорожденного в самый первый миг его жизни. А чувства и эмоции, испытанные при этом, невозможно заменить ничем.