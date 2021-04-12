Еще одна медаль в копилке калмыцких боксеров и в личном багаже Богдана Ильзитинова

Сегодня мы расскажем о парне, который добился больших высот в спорте. Недавно спортсмен Богдан Ильзитинов вернулся с Чемпионата России по боксу, который проходил в Санкт-Петербурге, где завоевал бронзу. Состязался он в весовой категории до 52 килограммов, среди юниоров 19-22 лет.

Богдан в спорте далеко не новичок, профессионально боксом занимается более десяти лет. Его спортивным достижениям позавидуют многие. Почти все свое время молодой спортсмен проводит на тренировках. У Ильзитинова несметное количество кубков и медалей, с соревнований разных уровней. Но самым ценным он считает свой первый кубок, который завоевал в самом начале спортивной карьеры.

Также Богдан занимается волейболом, баскетболом, футболом, плаванием. Помимо этого, до пандемии успевал вести активную студенческую жизнь в КалмГУ. Закончил бакалавриат по направлению физическое образование на отлично. Планирует связать свою жизнь со спортом.

В молодежном Чемпионате России участвовали более 200 боксеров из 53 регионов страны. В полуфинале Богдан уступил Евгению Мартынову из Санкт-Петербурга. За это получил денежный сертификат в размере 125 тысяч рублей. Пока спортсмен не решил куда потратит средства. По словам тренера Басанга Нимгирова, поражения делают спортсменов только сильнее, а 3 место – это еще одна мотивация двигаться вперед.

Среди призеров и еще один наш соотечественник Арлтан Абушинов, но он представлял северную столицу. А за Элисту также выступал еще и Эльдар Хараев. Но до пьедестала почета не добрался. По словам тренера, учитывая, что Эльдар занимается боксом всего три года, показал неплохой результат.

А в планах у Богдана Ильзитинова покорять новые пьедесталы. Он верит, что все становится возможным, если ты этого действительно хочешь. Сейчас Богдан и его команда готовятся к Чемпионату России, который состоится в августе в Кемерово.