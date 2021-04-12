Сегодня Международный день акушерки

Сегодняшний день посвящен тем, кто помогает только появившимся на свет людям наладить контакт с окружающим миром. Международный день акушерки празднуется уже почти 30 лет. Поддерживают его более 50 стран, в том числе и Россия.

А девиз праздника таков: «Сегодня мир нуждается в акушерках сильнее, чем когда-либо ранее». Касается это и Калмыкии. О том, скольким малышам труженики родильных залов помогли впервые вдохнуть и увидеть этот мир, а также о том, сколько усилий требуется для этого подвига – знают только они. Сегодня об этом расскажем подробнее в выпусках «Вести Калмыкия».