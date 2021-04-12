Элиста готовится к празднованию Дня Победы

Все меньше остается тех, кто ковал Великую Победу. Дарить им внимание, заботу, общение – это так просто и важно. Понимая это, мы должны стремиться к тому, чтобы ветераны чувствовали благодарность молодого поколения и, что не менее важно, получали необходимую помощь. В преддверии главного праздника страны в Элисте представители Администрации города и Волонтеры Победы вручали пакеты с продуктами питания ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны.

Среди тех, кто первым получил пригласительное на Парад военной и специализированной техники 9 мая и комплект продуктового набора, фронтовик Анатолий Тепшинов. Его фронтовая биография началась в 1943 году. С первых дней воевал в районе Матвеева Кургана Ростовской области, на «Миус-фронте» в составе 308 стрелкового полка 98 дивизии. В жестоких боях Анатолий Борисович получил множественные осколочные ранения. Остались в памяти и горькие годы в Широклаге, и жизнь в бараках, и тяжелый труд. Тепшинов с радостью вспоминает, как 2018 году был участником Парада в Москве, и в этом году не пропустит Парад в родной столице, отметил Анатолий Борисович.

Всего комплекты продуктов питания получат 72 человека. Также среди тех, кому напрвлены пригласительные еще четверо фронтовиков: Петр Леонтьевич Леонтьев, Тимофей Яковлевич Кутыгин, Андрей Манганыкович Джимбиев, Андрей Васильевич Великородный.