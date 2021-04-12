С сегодняшнего дня и до 7 мая Центр крови Калмыкии принимает доноров

А для самого учреждения ученица четвертого курса Колледжа искусств имени Чонкушова Байслнг Эдяшева создала логотип.

Девушка изобразила лотос – символ Калмыкии, в центре которого прорисован силуэт сердца, образованный условными фигурами двоих людей, взявшихся за руки. Красный цвет символизирует не только кровь, но и желание и готовность помочь.

А в буддизме лотос олицетворяет чистоту, в данном случае, помыслов и безвозмездного донорства. Логотип используется в официальных аккаунтах учреждения в социальных сетях.