5 мая, 13:11
С сегодняшнего дня и до 7 мая Центр крови Калмыкии принимает доноров
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А для самого учреждения ученица четвертого курса Колледжа искусств имени Чонкушова Байслнг Эдяшева создала логотип.
Девушка изобразила лотос – символ Калмыкии, в центре которого прорисован силуэт сердца, образованный условными фигурами двоих людей, взявшихся за руки. Красный цвет символизирует не только кровь, но и желание и готовность помочь.
А в буддизме лотос олицетворяет чистоту, в данном случае, помыслов и безвозмездного донорства. Логотип используется в официальных аккаунтах учреждения в социальных сетях.