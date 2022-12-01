В Калмыкии после вмешательства прокуратуры перед хозяйствующим субъектом погашена задолженность по исполненному контракту на сумму 1,5 млн рублей

Прокуратура города Элисты провела проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам.



Установлено, что в январе 2023 года муниципальное казенное учреждение с коммерческой организацией заключило муниципальный контракт о приобретении строительных материалов для замены водопроводных сетей города на общую на сумму свыше 1,5 млн рублей. Несмотря на фактическое исполнение обязательства, предприниматель оплату в установленный срок не получил.



Прокурор внес заказчику представление с требованием устранить нарушение прав хозяйствующего субъекта.



В результате прокурорского вмешательства задолженность полностью погашена, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Калмыкия.