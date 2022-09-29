На территории Калмыкии стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Зимние каникулы"

Продлится оно по 8 января 2023 года. За 11 месяцев в республике зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков возрастом до 16 лет.



Во время проведения профилактического мероприятия будет внесена корректировка дислокации постов и маршрутов патрулирования, обеспечив притяжение нарядов ДПС к местам расположения образовательных организаций, ориентировав личный состав ДПС на повышенное внимание к детям-пешеходам, выявлению нарушений правил перевозки детей в салонах автомобилей.