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28 декабря, 08:53
Новости

На территории Калмыкии стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Зимние каникулы"

На территории Калмыкии стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Зимние каникулы"

Продлится оно по 8 января 2023 года. За 11 месяцев в республике зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков возрастом до 16 лет.

Во время проведения профилактического мероприятия будет внесена корректировка дислокации постов и маршрутов патрулирования, обеспечив притяжение нарядов ДПС к местам расположения образовательных организаций, ориентировав личный состав ДПС на повышенное внимание к детям-пешеходам, выявлению нарушений правил перевозки детей в салонах автомобилей.

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