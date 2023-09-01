Сегодня любой желающий может сдать кровь и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга

Центр крови Калмыкии присоединился к марафону донорства ДавайВступай. Акция, стартовавшая в Бурятии, продлится до 10 ноября. Масштабные мероприятия пройдут в 72 городах. В каждом - амбассадор Артем Алискеров, перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии, будет пробегать 42-километровый мономарафон.

Как отметил главный врач республиканского Центра крови Санджи Уташов, Элиста примет гостей 1 ноября.