Минстрой России окажет помощь Калмыкии в решении вопросов финансирования замены проблемного водовода "Верхний Яшкуль - Элиста"

Он питает республиканский центр и пригород питьевой водой. Правительство республики и Администрация города представили предложения по его замене. Как отметил Глава региона Бату Хасиков, сейчас готовится обращение в федеральный центр для системного решения вопроса.

Руководитель региона уточнил, что директор "Элиставодоканал" освобожден от занимаемой должности, и выразил уверенность, что в рамках возбужденного уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ресурсоснабжающей организации и муниципальных органов власти своих служебных обязанностей все виновные понесут наказание.