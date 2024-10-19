Сегодня коллектив Яшкульского дорожного управления №2, как и их коллеги, принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Занимаются ремонтом не только сельских улиц, но и приводят порядок и подъездные пути к населенным пунктам. Управление одно из немногих в дорожной отрасли, которое из года в год укрепляет экономику района . Здесь умеют реально оценивать свои силы и думать о будущем.

Яшкульские дорожники делают все для того, чтобы осваивать самые современные технологии в дорожной сфере, а высокий профессионализм коллектива позволяет решать все поставленные задачи на высоком уровне.