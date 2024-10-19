21 октября, 16:30
 10 °C
104,86
96,42
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 октября, 12:42
НовостиСобытие

Давайте дружить классами

Давайте дружить классами

Вот такой совместный проект запускают Форум классных руководителей и Сферум при поддержке Минпросвещения РФ. Проект «Дружба классами» будет реализован через возможности чат-бота в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере.

Подружившиеся ученики смогут общаться и вместе выполнять специальные задания в Сферуме. Это поможет школьникам сплотиться и лучше узнать друг друга. Итоги этих активностей будут подведены 25 декабря. Классы, которые придумают и реализуют наиболее креативные подходы, получат призы от команды ФКР и Сферума.

Проект «Дружба классами» форум классных руководителей проводит с 2021 года. По итогам реализации нескольких сезонов проекта в нем приняло участие более 20 тысяч школьников со всей страны.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия