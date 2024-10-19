Давайте дружить классами

Вот такой совместный проект запускают Форум классных руководителей и Сферум при поддержке Минпросвещения РФ. Проект «Дружба классами» будет реализован через возможности чат-бота в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере.

Подружившиеся ученики смогут общаться и вместе выполнять специальные задания в Сферуме. Это поможет школьникам сплотиться и лучше узнать друг друга. Итоги этих активностей будут подведены 25 декабря. Классы, которые придумают и реализуют наиболее креативные подходы, получат призы от команды ФКР и Сферума.

Проект «Дружба классами» форум классных руководителей проводит с 2021 года. По итогам реализации нескольких сезонов проекта в нем приняло участие более 20 тысяч школьников со всей страны.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия