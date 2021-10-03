Сегодня ключи от двух ГАЗелей получили победители прошлогоднего конкурса грантов по туризму

Из 2 733 заявок лучшими стали 474 участника.

Два туроператора из Калмыкии получили помощь по пяти проектам. Бадма Мушаев, открывший жителям республики, России и мира чудеса страны Бумба, и Эренцен Утнасунов, предложивший увлекательное путешествие по памятным местам степного края, сегодня стали обладателями туристических ГАЗелей, оснащённых в полном соответствии с требованиями комфортного передвижения и экскурсий.