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27 октября, 18:43
НовостиТуризм

Сегодня ключи от двух ГАЗелей получили победители прошлогоднего конкурса грантов по туризму

Сегодня ключи от двух ГАЗелей получили победители прошлогоднего конкурса грантов по туризму

Из 2 733 заявок лучшими стали 474 участника.

Два туроператора из Калмыкии получили помощь по пяти проектам. Бадма Мушаев, открывший жителям республики, России и мира чудеса страны Бумба, и Эренцен Утнасунов, предложивший увлекательное путешествие по памятным местам степного края, сегодня стали обладателями туристических ГАЗелей, оснащённых в полном соответствии с требованиями комфортного передвижения и экскурсий.

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