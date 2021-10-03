Сбер открыл приём заявок на льготное кредитование бизнеса до ₽300 млн по ФОТ 3.0

Сбер начал прием заявок от бизнеса на кредитование в рамках второго этапа льготной программы ФОТ 3.0. В ноябре и декабре 2021 года кредитные средства до ₽300 млн по ставке 3% будут предоставляться предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям с освобождением от уплаты кредита и процентов по нему в первые 6 месяцев.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Первый этап программы ФОТ 3.0 показал высокую востребованность у бизнеса Юга России и Северного Кавказа: льготным кредитованием воспользовались 1 473 клиентов, финансирование предоставлено на сумму около 4,3 млрд рублей. В 90% случаев это предприниматели из Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края. Но у бизнеса по-прежнему сохраняется необходимость в господдержке. Перезапуск ФОТ 3.0 поможет легче перенести новый этап ограничений и сохранить персонал, что является ключевой задачей мер господдержки. Юго-Западный Сбер полностью готов к запуску и уже принимает заявки от предпринимателей и НКО».

Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Ключевое условие — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться сроком до 18 месяцев заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. При этом, в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.