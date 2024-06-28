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2 июля, 13:01
НовостиСобытиеСельское хозяйство

В хозяйствах региона продолжается уборочная кампания

В хозяйствах региона продолжается уборочная кампания

Напомним, что механизаторы в поле вышли на две недели раньше срока из-за жары. Чтобы внезапный дождь и суховей не помешал вовремя собрать пшеницу. И не сгорела, как это произошло в центральной зоне региона. Там озимые пострадали от дефицита почвенной влаги.

А все из-за сухой весны, когда не было ни капли дождя. Такая неблагополучная ситуация складывалась не во всех хозяйствах. Несмотря на это, аграрии уверены, что будет обеспечен необходимый запас зерна. Но меньше, чем в прошлом году.

Сейчас в республике намолочено свыше 108 тысяч гектаров, собрали свыше 274 тыс. тонн. В среднем с одного гектара получают 25 центнеров зерна.

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