Калмыкия проводила в последний путь сержанта контрактной службы Вооруженных Сил России Константина Манджиева

Напомним, он трагически погиб в ходе спецоперации в Донбассе. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, он посмертно награжден медалью Суворова. Об этом сообщает пресс-служба Главы региона. Сегодня Бату Хасиков принял участие в церемонии прощания.

«Он был профессиональным военным и с честью выполнял свой долг», - отметил руководитель республики и добавил, что Константин Манджиев посмертно представлен к Ордену Мужества.

Память земляка почтили минутой молчания. Глава региона выразил соболезнования семье героя и поблагодарил его родителей.

«Вы воспитали достойнейшего сына, друга, брата и истинного патриота. Для нас это огромная, тяжелая потеря. Он посвятил свою жизнь воинскому долгу, отдал ее во имя справедливости, во имя безопасности и будущего нашей страны», - заключил Хасиков.