3 марта, 07:18
 5 °C
114,55
103,25
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 марта, 16:15
НовостиПамять

Калмыкия проводила в последний путь сержанта контрактной службы Вооруженных Сил России Константина Манджиева

Калмыкия проводила в последний путь сержанта контрактной службы Вооруженных Сил России Константина Манджиева

Напомним, он трагически погиб в ходе спецоперации в Донбассе. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, он посмертно награжден медалью Суворова. Об этом сообщает пресс-служба Главы региона. Сегодня Бату Хасиков принял участие в церемонии прощания.

 «Он был профессиональным военным и с честью выполнял свой долг», - отметил руководитель республики и добавил, что Константин Манджиев посмертно представлен к Ордену Мужества.

Память земляка почтили минутой молчания. Глава региона выразил соболезнования семье героя и поблагодарил его родителей.

 «Вы воспитали достойнейшего сына, друга, брата и истинного патриота. Для нас это огромная, тяжелая потеря. Он посвятил свою жизнь воинскому долгу, отдал ее во имя справедливости, во имя безопасности и будущего нашей страны», - заключил Хасиков.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия