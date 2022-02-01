В Калмыкии началась охота на водоплавающую дичь

Она продлится до 30 марта. Так, разрешена охота на селезней с использованием живой подсадной утки. А в период с 12 по 21 марта - на белолобых гусей.

Запреты установлены на добычу огаря и пеганки, а также на охоту на водоплавающую дичь на территориях Яшалтинского, Приютненского, Ики-Бурульского и Черноземельского районов.

В разрешенные сроки установлены суточные нормы добычи. Это 5 селезней уток и 2 белолобых гуся.

В случае нарушения - составляются протоколы об административном правонарушении. Для получения разрешения необходимо оплатить госпошлину в размере 650 рублей. При себе необходимо иметь охотничий билет единого федерального образца.