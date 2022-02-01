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2 марта, 16:31
Новости

Предприятие «Элиставодоканал» обязали вернуть в бюджет около двух миллионов рублей

Предприятие «Элиставодоканал» обязали вернуть в бюджет около двух миллионов рублей

Решение вынесено Арбитражным судом на основании обращения Управления Росприроднадзора по Ростовской области и Калмыкии. Недоплаты выявлены за два года. В 2019 году - фактический платёж составил около шестисот тысяч рублей, при этом в декларации значилось - более 1 миллиона. 

Аналогичная ситуация повторилась и в 2020 году. Фактический платёж - 100 тысяч рублей не соответствовал указанной в документах сумме - более полутора миллионов рублей.

В обоих случаях требования об уплате задолженности, направленные в адрес «Элиставодоканал», исполнены не были. В связи с этим, надзорный орган обратился в суд.

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