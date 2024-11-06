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8 ноября, 14:07
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Сегодня Калмыкия направит очередной груз гуманитарной помощи жителям Курской области. Его доставят из Городовиковского района.

Сегодня Калмыкия направит очередной груз гуманитарной помощи жителям Курской области. Его доставят из Городовиковского района.

Как рассказала президент благотворительного фонда «За наших 08» Елена Барсукова, помощь оказывается регулярно. Сборы всего необходимого - одежды, постельного белья, бытовой техники, портативных зарядных устройств, обогревателей проводятся во всех районах. И все грузы отправляются без задержек.

Также регулярно отправляют гуманитарный груз и в зону СВО. В нем все необходимое для наших бойцов. Это кронштейны, генераторы, цифровые рации, аккумуляторы, и, разумеется, теплые вещи и продукты. Неравнодушные жители в городах и селах республики создают центры по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей.

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