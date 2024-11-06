В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии состоялось церемония вручения благодарственных писем сотрудникам учреждения «Калмлес».
Смотрите наши видео на YouTube!
Они вернулись из служебной командировки из подшефного округа ЛНР. Благодарственные письма главы Антрацитовского муниципального округа Сергея Саенко вручил И. о. заместителя Председателя Правительства - министр Очир Джамбинов.
В текущем году сотрудники «Калмлеса» проводили санитарную рубку сухих и аварийных деревьев на социально-значимых объектах.
Также они выезжали по заявкам местных жителей. Калмыцкие специалисты спилили и вывезли деревья, которые могли обрушиться на конструкции кровель зданий.
Во встрече приняли участие директор АУ РК «Калмлес» Эдуард Таскиров и представитель Калмыкии в Антрацитовском районе ЛНР Андрей Шаханов.
Фото: Правительство Республики Калмыкия