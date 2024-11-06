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8 ноября, 14:29
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Телемост школ-побратимов Калмыкии и ЛНР

Телемост школ-побратимов Калмыкии и ЛНР

Методический телемост прошел сегодня в Городовиковской многопрофильной гимназии им. Б.Б. Городовикова с участниками федерального проекта "Лица дружбы" - педагогами и учащимися выпускных классов Нижненагольчикской средней школы имени В.В. Шевченко.

Заместитель директора по учебной работе гимназии Марина Плещенко провела консультацию по подготовке выпускников из ЛНР к государственной итоговой аттестации.

Рекомендации Марины Николаевны помогут побратимам успешно сдать итоговую аттестацию 2025 учебного года.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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