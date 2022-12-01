Сегодня Калмыцкий государственный университет откроет свои двери для школьников, их родителей и учителей

Будущих абитуриентов ждут на инженерно-технологическом факультете. В программу Дня открытых дверей войдут: встреча с руководством факультета, информация о направлении и условиях обучения, квест–игра, а также игры на командообразование.



Школьники получат ответы на интересующие их вопросы от руководства факультета и представителей выпускающих кафедр. Аналогичное мероприятие ждет старшеклассников 31 января на экономическом факультете.