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20 января, 07:47
Новости

Сегодня Калмыцкий государственный университет откроет свои двери для школьников, их родителей и учителей

Сегодня Калмыцкий государственный университет откроет свои двери для школьников, их родителей и учителей

Будущих абитуриентов ждут на инженерно-технологическом факультете. В программу Дня открытых дверей войдут: встреча с руководством факультета, информация о направлении и условиях обучения, квест–игра, а также игры на командообразование.

Школьники получат ответы на интересующие их вопросы от руководства факультета и представителей выпускающих кафедр. Аналогичное мероприятие ждет старшеклассников 31 января на экономическом факультете.

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