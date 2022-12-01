Неформальная встреча с бизнес-сообществом в сфере туризма

Агентство по развитию туризма РК совместно с региональным Министерством культуры и туризма организовали неформальную встречу с активными представителями туристического бизнеса республики, на которую были приглашены более 30 участников.



Главной задачей мероприятия стало налаживание продуктивного диалога с предпринимателями и обсуждение дальнейшего взаимодействия в течение года. Кроме того, было принято решение о расширении календаря событий. Теперь в него войдут «Фестиваль калмыцкого чая» и «Фестиваль кумыса».



«Подводя итоги, хочется добавить - встречи подобного рода, несомненно, нужны для эффективного развития туризма в регионе. Будем и далее планировать такие ежемесячные встречи в 2023 году с обозначением более узких тем и направлений. Приглашаем к участию всех неравнодушных участников туррынка», - директор Агентства по развитию туризма РК Анастасия Романова.