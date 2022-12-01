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20 января, 08:11
Новости

Неформальная встреча с бизнес-сообществом в сфере туризма

Неформальная встреча с бизнес-сообществом в сфере туризма

Агентство по развитию туризма РК совместно с региональным Министерством культуры и туризма организовали неформальную встречу с активными представителями туристического бизнеса республики, на которую были приглашены более 30 участников.

Главной задачей мероприятия стало налаживание продуктивного диалога с предпринимателями и обсуждение дальнейшего взаимодействия в течение года. Кроме того, было принято решение о расширении календаря событий. Теперь в него войдут «Фестиваль калмыцкого чая» и «Фестиваль кумыса».

«Подводя итоги, хочется добавить - встречи подобного рода, несомненно, нужны для эффективного развития туризма в регионе. Будем и далее планировать такие ежемесячные встречи  в 2023 году с обозначением более узких тем и направлений. Приглашаем к участию всех неравнодушных участников туррынка», - директор Агентства по развитию туризма РК Анастасия Романова.

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