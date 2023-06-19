Более 250 семей Калмыкии в прошлом году открыли свой бизнес на средства господдержки

Один из инструментов которой – социальный контракт. Правительство России намерено и дальше помогать малоимущим семьям, желающим изменить свою жизнь к лучшему. Об этом глава федерального правительства Михаил Мишустин говорил с вице-премьерами на оперативном совещании. На нем обсуждались поручения Владимира Путина, прозвучавшие на Петербургском международном экономическом форуме.



«Участник социального контракта должен иметь возможность проходить дополнительное обучение предпринимательским навыкам на базе центров «Мой бизнес» за счёт государства», - отметил премьер - министр России.