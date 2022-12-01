Сегодня калмыцкие школьники представят свои исследовательские работы на конференции туристско-краеведческого движения "Бичкн төрскм"

В этом году она посвящена 80-летию освобождения столицы республики от немецко-фашистских захватчиков. Форум талантливых ребят пройдет в 19 раз на базе столичной школы №20.



Интеллектуальное мероприятие направлено на патриотическое и духовно-нравственное воспитание учеников. Их приобщают к культурно-историческому наследию родного края и развивают творческие способности.



Победители конкурса отправятся на всероссийскую конференцию "Отечество".