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13 апреля, 11:14
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Сегодня калмыцкие поклонники рок-н-ролла смогут отпраздновать свой день в истории

Сегодня калмыцкие поклонники рок-н-ролла смогут отпраздновать свой день в истории

13 апреля любители этого музыкального стиля обмениваются атрибутикой, подарками, раритетными пластинками. Молодые и именитые группы исполняют известные композиции. 

Одной из первых звезд рок-н-ролла считают гитариста Билла Хейли. В музыке он сочетал кантри, ритм-энд-блюз.

 Еще одна выдающаяся фигура -Элвис Пресли. Его творчество, уникальная манера исполнения и движений на сцене повлияли на творчество множества последователей. Праздник считают своим участники фан-клубов, рок-групп, любители игры на гитаре, а таких в Калмыкии немало. 

 

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