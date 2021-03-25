Сегодня калмыцкие поклонники рок-н-ролла смогут отпраздновать свой день в истории

13 апреля любители этого музыкального стиля обмениваются атрибутикой, подарками, раритетными пластинками. Молодые и именитые группы исполняют известные композиции.

Одной из первых звезд рок-н-ролла считают гитариста Билла Хейли. В музыке он сочетал кантри, ритм-энд-блюз.

Еще одна выдающаяся фигура -Элвис Пресли. Его творчество, уникальная манера исполнения и движений на сцене повлияли на творчество множества последователей. Праздник считают своим участники фан-клубов, рок-групп, любители игры на гитаре, а таких в Калмыкии немало.