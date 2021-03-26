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13 апреля, 11:01
НовостиМолодёжная политикаЭкономика

Бату Хасиков встретился с Германом Шатским

Бату Хасиков встретился с Германом Шатским

 

 Глава Калмыкии и руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО обсудили исполнение подписанного в прошлом году соглашения об информационном взаимодействии между Управлением и Правительством республики.

 В ходе беседы Бату Хасиков и Герман Шатский наметили совместные мероприятия по усилению контроля за эффективностью расходования бюджетных средств и обсудили планы по расширению взаимодействия.

 

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