Бату Хасиков встретился с Германом Шатским

Глава Калмыкии и руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЮФО обсудили исполнение подписанного в прошлом году соглашения об информационном взаимодействии между Управлением и Правительством республики.

В ходе беседы Бату Хасиков и Герман Шатский наметили совместные мероприятия по усилению контроля за эффективностью расходования бюджетных средств и обсудили планы по расширению взаимодействия.