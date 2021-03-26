Пока в населенном пункте есть Дом культуры, жизнь в нем будет кипеть

На сегодня в Калмыкии строительству и реконструкции таких объектов уделяется особое внимание. Так, в эти дни продолжается преображение учреждения досуга в поселке Чкаловский Кетченеровского района. Также ведется капитальный ремонт ДК в поселке Бага-Бурул Ики-Бурульского РМО.

Работы по проекту должны быть завершены к концу года. Их общая стоимость – свыше 60 миллионов.

В будущем году приведут в порядок году и Дом культуры в поселке Аршан Булг. На эти цели будет направлено 53 миллиона рублей.

Какие еще объекты в рамках целевого нацпроекта «Культура» будут усовершенствованы, расскажем сегодня в дневном выпуске " Вести Калмыкия". Не пропустите.