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13 апреля, 12:31
НовостиСтроительствоКультура

Пока в населенном пункте есть Дом культуры, жизнь в нем будет кипеть

Пока в населенном пункте есть Дом культуры, жизнь в нем будет кипеть

На сегодня в Калмыкии строительству и реконструкции таких объектов уделяется особое внимание. Так, в эти дни продолжается преображение учреждения досуга в поселке Чкаловский Кетченеровского района. Также ведется капитальный ремонт ДК в поселке Бага-Бурул Ики-Бурульского РМО. 

  Работы по проекту должны быть завершены к концу года. Их общая стоимость – свыше 60 миллионов.

   В будущем году приведут в порядок году и Дом культуры в поселке Аршан Булг. На эти цели будет направлено 53 миллиона рублей. 

   Какие еще объекты в рамках целевого нацпроекта «Культура» будут усовершенствованы, расскажем сегодня в дневном выпуске " Вести Калмыкия". Не пропустите. 

 

 

 

 

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