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22 февраля, 15:42
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Сегодня из Калмыкии отправилась первая партия гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Сегодня из Калмыкии отправилась первая партия гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Уже сегодня КАМАЗы с грузом прибудут на место в Ростовскую область. Наши соседи приняли наибольшее количество эвакуированных из ДНР и ЛНР. В машины погружены бытовая техника, продукты питания, а это калмыцкий рис, тушенка, напитки, а также средства гигиены и предметы первой необходимости. 

Напомним, накануне произошло судьбоносное событие. Президент Владимир Путин подписал договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Сегодня соглашение ратифицировала нижняя палата Федерального Собрания.   

 

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