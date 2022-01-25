Сегодня из Калмыкии отправилась первая партия гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Уже сегодня КАМАЗы с грузом прибудут на место в Ростовскую область. Наши соседи приняли наибольшее количество эвакуированных из ДНР и ЛНР. В машины погружены бытовая техника, продукты питания, а это калмыцкий рис, тушенка, напитки, а также средства гигиены и предметы первой необходимости.

Напомним, накануне произошло судьбоносное событие. Президент Владимир Путин подписал договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Сегодня соглашение ратифицировала нижняя палата Федерального Собрания.