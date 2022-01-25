В КалмГУ прошла церемония открытия VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia в Калмыкии

Соревнования пройдут до 26 февраля. Организатором конкурсных площадок выступает Факультет среднего профессионального образования КалмГУ. Среди направлений: «Ветеринария», «Геопространственные технологии», «Предпринимательство», «Веб-технологии» и впервые представленная «Пожарная безопасность».

Участникам предстоит выполнить задания, продемонстрировать практические умения и навыки пожарных в реальных условиях. В чемпионате примут участие около 100 студентов, школьников и преподавателей со всей республики. Соревнования пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.