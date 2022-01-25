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22 февраля, 15:12
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Бату Хасиков поздравил сотрудников военкомата с наступающим праздником

Бату Хасиков поздравил сотрудников военкомата с наступающим праздником

Глава Калмыкии посетил торжественное мероприятие ко Дню Защитника Отечества. Бату Хасиков поздравил сотрудников Военного комиссариата и поблагодарил их за добросовестный труд. 

«Наши земляки вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности государства, подготовку военных кадров и повышение престижа военной службы», – подчеркнул он.

Военный комиссар республики Андрей Сарангов отметил, что защищать Родину – общий долг. Глава региона добавил, что это можно делать не только с оружием в руках: «Каждый из нас вносит свой вклад в защиту Родины, исполняя профессиональный долг, работая на благо нашей республики».

Бату Хасиков подчеркнул, что Россия вновь встала на защиту своих интересов, соотечественников, истории, культуры и государственных принципов. «Это наш долг. И мы должны проявлять максимальную сплочённость и солидарность», – поделился он.

В рамках мероприятия Глава Калмыкии был награждён медалью «За укрепление боевого содружества». Бату Хасиков отметил, что это большая честь и ответственность.

В заключение встречи Глава региона пожелал всем защитникам Отечества крепкого здоровья и благополучия их родным и близким.

 

 

 

 

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