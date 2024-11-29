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1 декабря, 10:10
НовостиСобытиеСтроительство

В Элисте обещают обновить автобусные остановки.

В Элисте обещают обновить автобусные остановки.

Необходимость в этом назрела давно, считает Глава администрации Алдар Лиджиков.

«Совместно с коллегами проработали множество заявок. В итоге поиск подходящих решений для нашего города показал, что наиболее рациональным является продукция компании, которая занимается производством и монтажом умных остановочных павильонов. В ее портфолио множество конструкций с комплектом светодиодного освещения, модулем вызова экстренной помощи, видеонаблюдением, USB-зарядками и информационным табло прибытия.

Подобные новшества позволят сделать ожидание общественного транспорта более комфортным и безопасным», — отметил Алдар Лиджиков.

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Фото: Алдар Лиджиков

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