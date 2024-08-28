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30 августа, 07:55
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Сегодня в Национальном музее состоится открытие персональной выставки Николая Шиняева

Сегодня в Национальном музее состоится открытие персональной выставки Николая Шиняева

Она посвящена 75 – летию художника, 50 – летию его творческой деятельности и 85 – летию Союза художников Калмыкии. Николай Уланович всегда отличался своим индивидуальным и узнаваемым почерком. Его яркая и жизнеутверждающая живопись проложила себе дорогу к известности.

Эти работы и по сей день находятся в музеях и частных коллекциях не только России, но и Франции, Германии, Англии и других стран. Они наглядно демонстрируют, насколько художник влюблен в красоту родной земли.

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