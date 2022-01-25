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23 февраля, 18:34
НовостиМолодёжная политикаСобытие

Росгвардейцы провели для подростков патриотическое мероприятие

Росгвардейцы провели для подростков патриотическое мероприятие

В Управлении Росгвардии по Калмыкии прошла встреча со школьниками, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и состоящим на учете ПДН.

 В ходе экскурсии – ребятам представилась возможность ознакомиться с экипировкой сотрудников спецслужб, а особо любознательным даже разрешили подержать в руках снайперские винтовки и пистолеты.

  Узнали школьники и о героических страницах сотрудников Росгвардии. В завершение встречи – провели познавательную викторину.  

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