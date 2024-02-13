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15 февраля, 08:45
Новости

Сегодня исполняется 35 лет вывода советских войск из Афганистана.

Сегодня исполняется 35 лет вывода советских войск из Афганистана.
Это не только памятная дата, но и день скорби по всем погибшим исполнившим долг воинам-интернационалистам. В 11 часов на элистинском Мемориальном комплексе героев Гражданской и Великой отечественной войн состоится митинг. Участники к его подножию возложат цветы в дань памяти и уважения участникам боевых действий в Афганистане. А в Национальном музее им. Пальмова пройдет выставка и урок мужества «Афганистан-живая память».
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