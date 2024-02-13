15 февраля, 11:52
 -1 °C
97,81
91,43
  • bannerok
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 февраля, 08:46
Новости

Сегодня в Лаганском районе начинается весенний промысел.

Сегодня в Лаганском районе начинается весенний промысел.
Готовность ответственных организаций к этому периоду обсудили на совещании в профильном Министерстве. В 2023 году рыбодобывающими предприятиями Лаганского района на Северном Каспии выловлено около 3 тысяч тонн. В промысле было задействовано 7 рыбодобывающих предприятий , а на добычу водных биологических ресурсов вышло более трехсот рыбаков. Также с прошлого года в виде гранта «Агростартап» осуществляется поддержка рыбохозяйственной отрасли. Полученные средства можно использовать на приобретение современного оборудования, реконструкцию мест выгрузки уловов и объектов по переработке продукции.
 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия