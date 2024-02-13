Сегодня в Лаганском районе начинается весенний промысел.

Готовность ответственных организаций к этому периоду обсудили на совещании в профильном Министерстве. В 2023 году рыбодобывающими предприятиями Лаганского района на Северном Каспии выловлено около 3 тысяч тонн. В промысле было задействовано 7 рыбодобывающих предприятий , а на добычу водных биологических ресурсов вышло более трехсот рыбаков. Также с прошлого года в виде гранта «Агростартап» осуществляется поддержка рыбохозяйственной отрасли. Полученные средства можно использовать на приобретение современного оборудования, реконструкцию мест выгрузки уловов и объектов по переработке продукции.