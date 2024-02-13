Сегодня в 12 школе провели урок, приуроченный ко дню зимних видов спорта.

Он посвящён 10-летию олимпийских и паралимпийских зимних игр в Сочи. Пропаганда оптимизма, сохранение наследия игр, и вовлечение населения к занятиям спортом – основная цель мероприятия. Своими воспоминаниями со школьниками поделился участник открытия олимпийских игр Владимир Слободчиков. За последние 10 лет в Калмыкии в международном спортивном празднике приняли участие около восьми тысяч человек. Традиционно в программу дня включены Олимпийские уроки в учебных заведениях, спортивные эстафеты, состязания в калмыцкой игре «Альчики» и другие массовые мероприятия. Накануне программа событийного Дня стартовала в посёлке Комсомольский, эстафету приняли и в других районах республики. По итогам соревнований всем участникам будут выданы дипломы Олимпийского комитета России.